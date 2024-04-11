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Российские ПВО за ночь сбили 12 украинских беспилотников
Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 12 дронов над регионами РФ, в том числе над Мордовией, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – указано в телеграм-канале ведомства.
Три украинских беспилотника были сбиты над Курской областью, три — над Тамбовской, два — Белгородской, по одному — над Липецкой и Брянской областями и два над Мордовией.
Накануне вечером мы рассказывали, что при атаке дрона в Курской области погибли двое детей. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство на машину.
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