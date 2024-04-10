В Курской области при атаке дрона погибли двое детей и один взрослый

В селе Апанасовка Курской области произошло трагическое событие: украинский дрон атаковал гражданский автомобиль, сообщает РИА Новости.

В результате атаки погибли три человека, в том числе двое детей.

Глава региона Роман Старовойт сообщил, что с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство на машину.

Губернатор выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших.