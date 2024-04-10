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В Курской области при атаке дрона погибли двое детей и один взрослый
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В селе Апанасовка Курской области произошло трагическое событие: украинский дрон атаковал гражданский автомобиль, сообщает РИА Новости.
В результате атаки погибли три человека, в том числе двое детей.
Глава региона Роман Старовойт сообщил, что с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство на машину.
Губернатор выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших.
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