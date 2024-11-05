Российские ноутбуки впервые обогнали американские по продажам с начала года

По итогам января-сентября 2024-го ноутбуки российского производства обошли по продажам американских производителей аналогичной техники. Причем уход «американцев» с рынка РФ только помог отечественным брендам. Также увеличить продажи помогла высокая рекламная активность, пишет «Коммерсантъ».

Как рассказали изданию в компании «Марвел-Дистрибуции», за 9 месяцев текущего года отечественные ноутбуки заняли 11,6% рынка. К российским брендам относят Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway. При этом у компьютеров из США доля меньше – не более 10%. Речь идет о таких марках, как Apple, Dell, HP и других. Интересно, что два года назад «американцы» занимали 30% рынка, а российская техника — 4%.

Больше всего на нашем рынке ноутбуков из Китая и Тайваня (70−72%). Среди брендов их творения: Asus, MSI, Lenovo и другие.

Ранее сообщалось, что производство в Татарстане в январе – сентябре выросло на 8,5%. Положительную динамику продемонстрировали 15 отраслей, в том числе производство компьютеров. Подробнее – в материале «Татар-информа».