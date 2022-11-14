Лекарства, компьютеры и бумага: что двигает вверх промпроизводство в Татарстане?

Производство в Татарстане в январе – сентябре выросло на 8,5%. Положительную динамику продемонстрировали 15 отраслей промышленности, отрицательную – семь. «Татар-информ» изучил статистику и выяснил, какие сферы в сложной экономической ситуации показали взрывной рост, а кто сократил производство.

Индекс промышленного производства в Татарстане демонстрирует устойчивую позитивную динамику Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Индекс промпроизводства позитивный

Сводный доклад о социально-экономическом положении в Республике Татарстан в январе – сентябре 2022 года на днях опубликовал Татарстанстат. В сводках – итоговые цифры за три квартала. Конечно, ситуация за оставшееся до Нового года время может измениться, но все же данные за девять месяцев дают право судить о том, каким для индустрии нашей республики, вполне вероятно, сложится и весь год. И пока есть повод для оптимизма – индекс промышленного производства (ИПП) в Татарстане демонстрирует устойчивую позитивную динамику, что особенно заметно на фоне среднероссийских показателей.

В целом ИПП за январь – сентябрь 2022 года в Татарстане составил 108,5% (здесь и далее – к аналогичному периоду прошлого года). Для сравнения – по России за тот же период этот показатель составил всего 100,4%. В энергетике в Татарстане была зафиксирована стагнация, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов – отрицательная динамика (98,7%), а вот в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах – рост индикаторов.

В первом случае – до 105,9% (по РФ – 101,9%). Правда, вклад в такую динамику в большей степени внесли не традиционные для республики дары природы. Так, за девять месяцев в Татарстане добыли 26,5 млн тонн нефти (рост на 3,7%) и 692,4 млн кубометров попутного нефтяного газа (рост на 7,3%). При этом добыча прочих ископаемых скакнула на 30,2%! Так, песка – на 83,6%, а гравия и крошки – на 42,9% (чем за январь – сентябрь 2021 года). Вероятно, влияет масштабное инфраструктурное строительство, которое ведется в Татарстане, – от автодорог до метрополитена.

Вклад в динамику в большей степени внесли не традиционные для республики дары природы Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Индекс промпроизводства в Татарстане остается в плюсовой зоне в течение всего года – за исключением апреля, когда органы статистики фиксировали небольшое сокращение (до 99,7% к январю – апрелю предыдущего года). За первый квартал индекс, впрочем, поднимался до 113,3%, а за январь – июнь – до 108,3%.

ИПП – важнейший индикатор, демонстрирующий динамику развития (или упадка) экономики. Это соотношение стоимости изготовленных товаров за текущий период к стоимости этих же товаров, произведенных годом ранее (с опорой на так называемый базисный год; в случае с нынешней статистикой в качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности за 2018-й). Долгое время Росстат и его региональные подразделения исчисляли индекс по трем видам экономической деятельности – «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», а также «обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха». Но после 2017 года, когда изменился всероссийский классификатор (ОКВЭД), к этой тройке добавили еще и четвертый: «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, а также деятельность по ликвидации загрязнений».



Рассчитывают ИПП по достаточно сложной для простого обывателя формуле, в которой фигурируют как натуральные объемы, так и стоимостные показатели товаров (и услуг). Поэтому простым сложением индексов по видам деятельности и делением полученной суммы на их количество общереспубликанский ИПП высчитать не получится. В развитых промышленных регионах изменения индекса зависят главным образом от динамики в доминирующих отраслях. В случае с Татарстаном – от показателей «Татнефти», нефтепереработки и нефтехимии, химической промышленности, машиностроения и связанных с ними индустрий.



Доля энергетики и водоснабжения в индустриально развитых регионах вроде Татарстана обычно невелика. К тому же на энергетику могут сильно влиять, например, еще и погодные условия (в холодные зимы – повышенная выработка тепла), в новом виде деятельности все в большей степени определяется исключительно ценовыми колебаниями.

Обработка выросла на 10,7%

Основной сегмент индустрии – обрабатывающие производства, на которые суммарно приходится 70% в объемах отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в Татарстане. Для сравнения – на добычу полезных ископаемых в отгрузке приходится «всего» 25%. «По деньгам» наибольший удельный вес среди отраслей второго передела занимает всего пять из учитываемых раздельно двадцати двух: производство кокса и нефтепродуктов (более 25%), химических веществ и продуктов, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, пищевых продуктов, а также резиновых и пластмассовых изделий. Суммарно на них приходится порядка 55% из тех самых 70%.

Промышленный комплекс Татарстана выпускает богатейший перечень продукции как для инвестиционного и промышленного, так и для конечного потребления. Среди них, например, комбикорма для животных, обувь, трубы, оконные блоки и даже «изделия столовые, кухонные и бытовые из алюминия». Общая динамика в обработке в целом в любом случае покажет «среднюю температуру по больнице». За январь – сентябрь текущего года индекс в обрабатывающих производствах составил 110,7%. При этом в России показатель снизился на 0,5% процентных пункта.

Положительную динамику продемонстрировали 15 подотраслей, отрицательную – семь.

В пятерке тех, кто больше всего прибавил за три квартала, – производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, компьютеров, электронных и оптических изделий, бумаги и бумажных изделий, кокса и нефтепродуктов, а также кожи и изделий из кожи. Более чем на 14% выросло и производство в металлургии.

А в топ-5 сфер, показавших наибольшее падение, – производства мебели, изделий из пластмасс, прочих транспортных средств и оборудования (в эту группировку включаются, например, корабли, суда и лодки), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, из соломки и материалов для плетения (все, кроме мебели), а также производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Еще две отрасли, индекс в которых сдвинулся в отрицательную зону, – текстильное производство и выпуск прочей неметаллической минеральной продукции (сюда входят, например, кирпичи, бетоны, теплоизоляционные материалы и т.д.).

Общий вывод – если рост индекса в некоторых сегментах и выглядит просто фантастически, то в отрицательной зоне, и это очевидно, радикальных падений все-таки не наблюдается (даже в автомобильном производстве, несмотря на все пертурбации текущего года). Все это позволяет сделать осторожный вывод о сохраняющемся росте в индустрии Татарстана.

«Выстрелившие» отрасли

Кроме общих цифр Татарстанстат выдает и некоторые частные примеры роста или сокращения производства в каждой из отраслей по конкретным товарным позициям. Иногда раскрывая или физически объемы, или только динамику. По этим цифрам нельзя судить о состоянии той или иной отрасли в целом, но определенное представление о колебаниях товарной номенклатуры составить все-таки можно.

Так, среди лекарственных средств, например, за январь – сентябрь текущего года сильно вырос выпуск препаратов для лечения заболеваний глаз и кожи. Но, конечно, на лидерство этой отрасли по динамике роста повлияли не только эти препараты.

«Фармацевтика получила сильный толчок в развитии в связи с пандемией, и те деньги и усилия, которые были вложены в нее в 2020-2021-е годы, дают свои результаты» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что касается компьютеров – да, в Татарстане расположен один из крупнейших в стране заводов ICL-КПО ВС, где с 1993 года собируют эту технику под собственной торговой маркой RAY (производственные мощности позволяют производить до 100 тыс. компьютеров в год). Но в эту группировку включено также электронное и оптическое оборудование – например, устройства охранной и пожарной сигнализации, радио- и телевизионные передатчики, приборы для измерений, контроля и испытаний, а также счетчики производства и потребления газа и жидкостей. Интересно, что учет в этом сегменте Татарстанстат ведет в основном в денежном, а не в натуральном выражении (такое характерно и для других отраслей, но в случае с «компьютерной» это выглядит наиболее выпукло). Например, производство компьютеров «в деньгах» выросло за девять месяцев в 2,5 раза, а коммуникационной аппаратуры – на 43,5%. И только производство счетчиков потребления жидкости сократилось почти на 30%, но уже «в штуках».

«Основной причиной такого стремительного роста является проведение специальной военной операции. Отсюда вытекают две косвенные причины. Во-первых, происходит увеличение стоимости конечных продуктов за счет параллельного импорта, из-за чего цена зачастую увеличивается в полтора раза, или же делают выбор в пользу более дорогих отечественных альтернатив. Во-вторых, потому, что идет переориентация на местного производителя, так как завоз деталей и продукции из-за границы теперь недоступен и производители готовы покупать отечественные изделия, хоть и дороже по цене», – объяснил «Татар-информу» председатель Комитета по развитию ИТ и цифровой экономики Торгово-промышленной палаты РТ Роман Сухарь.

Производство компьютеров «в деньгах» выросло за девять месяцев в 2,5 раза Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выпуск бумаги и картона, тоже в физическом выражении («в тоннах»), за девять месяцев вырос более чем на 6%. Но гораздо показательнее – динамика в производстве бумажных изделий. Сюда входят не только ящики и коробки из гофрокартона, но и, например, туалетная бумага – за девять месяцев года ее выпуск в Татарстане вырос на 26%, до более чем 1,9 млрд рулонов. Еще сильнее скакнул выпуск подгузников и пеленок из бумажной массы – на 66,9% (в штуках статистика не озвучена) и санитарно-гигиенических полотенец.

В производство кожи и изделий из нее Татарстанстат включает, как ни странно, и такие позиции, как обувь с верхом из текстильных материалов (кроме спортивной обуви) и даже обувь детская валяная. Кстати, в последнем случае рост производства превысил 30%, вероятно, за счет известных кукморских валенок.

В сегменте кокса и нефтепродуктов снизился выпуск, причем вдвое, только топочного мазута и смазочных масел. Зато производство кокса нефтяного некальцинированного выросло на 63%. Но важнее другие цифры: на переработку в Татарстане поступило более 16,5 млн тонн нефти (рост на 17,2%), почти на 48% выросло производство автомобильных бензинов (до 2 млн тонн), на 36% – дизельного топлива (более 8,4 млн тонн). Отсюда и общий позитив в этой отрасли.

За девять месяцев года выпуск туалетной бумаги в Татарстане вырос на 26%, до более чем 1,9 млрд рулонов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

О случайностях и тенденциях

По оценке доктора экономических наук, профессора КФУ Игоря Коха, в случае с производством кожи и изделий большую роль играет «эффект низкой базы». «Когда отрасль небольшая, добиться в ней кратного роста не сложно. Это вот добычу нефти нарастить быстро на 20%, а тут – открылась пара новых производств, пусть даже маленьких, и сразу динамика полетит вверх. В таких сегментах статистика может гулять год от года, они не базовые для республики, объемы там небольшие, так что в данном случае вряд ли можно говорить о какой-то тенденции – скорее, это случайность», – полагает эксперт.

Но вот в случае с коксом и нефтепродуктами, уверен Кох, ни о какой случайности уже говорить не придется: «Такая динамика роста – это отражение ранее сделанной ставки на развитие внутренней нефтепереработки, строительства таких комплексов, как ТАНЕКО, и т.п. Это как раз тенденция, которая сложилась достаточно давно и вряд ли повернет вспять. Ведь ясно, что получить продукт с высокой добавленной стоимостью, хотя бы солярку, выгоднее, чем продавать сырую нефть».

Лидерство фармацевтической промышленности по динамике роста ученого также не удивляет: «Эта отрасль получила сильный толчок в развитии в связи с пандемией, и те деньги и усилия, которые были вложены в нее в 2020-2021 годы, дают свои результаты в виде роста внутреннего производства лекарств и медицинских материалов. В дополнение к этому события текущего года, которые в некоторой степени ограничили доступ к мировому рынку, также сформировали дополнительный спрос на собственную медицинскую продукцию внутри страны».

Сергей Майоров: «В первую очередь рост идет там, где было введено больше ограничений со стороны, так скажем, не совсем дружественных нам стран» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С фактором импортозамещения Кох связывает и динамику роста в сегментах электронной и оптической техники, а также бумаги и изделий из нее – зарубежные товары стали менее доступны и их заменяют отечественные. В первом случае ученый соглашается с Романом Сухарем из ТПП РТ, но отмечает, что кроме продукции такого гиганта, как ICL, нельзя забывать и про большую номенклатуру всевозможных электронных и оптических устройств. «Тут и сборка, и частичное производство такого оборудования, которые растут на фоне сокращения поставок аналогичных устройств из-за рубежа. На фоне ухода поставщиков и производителей западной техники наши компании получили больший объем заказов. Не секрет, что у нас идет отказ от иностранного ПО, всевозможного оборудования, – вот и влияние на рост внутренного производства. Кроме того, частично такая техника входит и в гособоронзаказ, а он тоже растет».

По словам председателя правления Промышленного кластера Республики Татарстан Сергея Майорова, на динамику роста тех или иных отраслей в этом году влияет два фактора. «В первую очередь рост идет там, где было введено больше ограничений со стороны, так скажем, не совсем дружественных нам стран. И если наши предприятия могут нарастить производство в этих нишах, то они это делают, многие сегодня работают по максимуму, в три смены, и работники там получают достаточно приличную зарплату. То есть если отрасль растет, то в ней закрылось минимум предприятий, или вообще никто не закрылся, и там был ограничен импорт в Россию».

«И второй фактор – это экспорт, который крайне затруднен при нынешнем курсе рубля к доллару и евро. А если предприятие было крупным экспортером, то его производство может сокращаться на десятки процентов. Экспортные возможности сегодня серьезно сократились, если не стремятся к нулю. Но мы, конечно, активно осваиваем новые рынки, от Юго-Восточной Азии до исламских стран, потихоньку начинаем переориентировать потоки товаров», – уверен он.

В этом году обновление окон в квартирах жителей городов Татарстана идет явно медленнее, чем ранее Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отрасли в падении

В пятерке сильнее всего упавших за девять месяцев года – отрасли, ориентированные главным образом на спрос со стороны бизнеса. Хотя в производстве изделий из пластмасс речь идет в том числе об оконных и дверных блоках, которые потребляются и частными домохозяйствами; впрочем, в этом году обновление окон в квартирах жителей городов Татарстана идет явно медленнее, чем ранее. Неудивительно, что конкретно по этим позициям в Татарстане фиксируется сокращение выпуска, хотя объемы работ в строительстве и увеличились за 9 месяцев на 13% (но ведь и цены выросли, да и учитывается здесь не только жилищное строительство). Еще в большей степени отрасль могла просесть и из-за сокращения производства в автопроме, где также используется множество пластмассовых изделий.

Отрицательная динамика в производстве автотранспортных средств тоже не удивляет; скорее, даже радует, что падение фиксируется не тотальное. Так, выпуск грузовиков в Татарстане составил 39,4 тыс. штук, и это более чем на 20% меньше, чем было за тот же период прошлого года. Впрочем, конкретно у КАМАЗа производство за три квартала выросло, но «перекрыть» в одиночку падение во всей отрасли челнинский автогигант просто не в состоянии (особенно когда в Набережных Челнах из-за санкций остановилась и сборка коммерческих автомобилей Ford Sollers). Еще сильнее – почти на 30% – упало производство прицепов и полуприцепов, почти на 65% – легковых автомобилей, почти на 70% – автобусов.

В сегменте прочих транспортных средств на 75% сократился выпуск прогулочных и спортивных судов (в штуках), однако, как и в случае с кожей, в этой отрасли динамика сильно подвержена резким колебаниям (построят в Зеленодольске, к примеру, не один метеор, а два, и Татарстанстат покажет двукратный рост). Такие же противоречивые тенденции и в производстве мебели. Так, деревянных кроватей в республике сделали в 2,2 раза больше, чем годом ранее (в штуках), а мебели для офиса – вдвое меньше (но в рублях). Зато в физических объемах выросло производство мебели для кухонь, столовых и гостиных.

Отрицательная динамика в производстве автотранспортных средств не удивляет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Но в целом эта отрасль, как, опять же, кожа, и одежда, относится к группе небольших по объемам (объемы отгрузки составили в ней 2,8 млрд рублей, просев к аналогичному периоду прошлого года почти на 40%). Кроме того, по мнению Игоря Коха, уход с рынка такого гиганта, как ИКЕА, мог оставить ряд мебельных предприятий без стабильных заказов. Это подтвердил «Татар-информу» и Сергей Майоров. Кроме того, по мнению Коха, «реальные доходы населения также снижаются, и в этих условиях люди сокращают траты на мебель, бытовую технику и другие дорогостоящие товары».

Что касается обработки древесины, а это, например, и производство шпал, и стройматериалов из леса, и изготовление деревянных окон и дверей, ДВП и других одревесневших материалов, а также фанеры, – производство здесь сокращалось почти во всех товарных группах. Хотя, по словам Майорова, некоторые предприятия смогли нарастить выпуск.

По мнению Игоря Коха, если смотреть именно на динамику роста, то наибольшие отклонения всегда будут наблюдаться в тех отраслях, которые занимают относительно небольшую долю в экономике. «Но те изменения, что происходят в промышленности в текущем году, связаны не с классическим экономическим кризисом, когда действительно больше страдают производители оборудования или инвестиционных товаров, а с обрушением выстроенных за долгие годы цепочек поставок. Из-за этого больше страдают те отрасли, в которых была высока зависимость от иностранных поставщиков и глобальных логистических связей. Независимо от того, на какое потребление они при этом были ориентированы. Например, КАМАЗ производит грузовики для промышленности, а АвтоВАЗ – машины для потребрынка, но пострадали они в равной степени», – считает эксперт.

Но, как это всегда бывает в кризисные моменты, есть и выигравшие. «Выигрывают в нынешней ситуации те отрасли, которые работали на собственном сырье и ориентировались на внутренний рынок. На них, конечно, может влиять динамика платежеспособного спроса, но в целом для них, очевидно, в этом году освободилось много ниш, ранее занятых импортом. И многие предприятия заняли эти ниши, пользуясь внутренним ресурсом и работая на покрытие спроса. У них не возникло проблем, и поле расчистилось. А кто был больше интегрирован в мир экономики и разделения труда – те в числе пострадавших», – отметил Кох.