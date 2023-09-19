Несмотря на обострение, российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову.

Отмечается, что Россия глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в Карабахе.

РФ призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие в Карабахе и вернуться к дипломатическому урегулированию.

Напомним, сегодня Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера. Будут ликвидированы позиции формирований Вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

В оборонном ведомстве указали, что «гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями».