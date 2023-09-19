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Российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Карабахе
Несмотря на обострение, российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову.
Отмечается, что Россия глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в Карабахе.
РФ призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие в Карабахе и вернуться к дипломатическому урегулированию.
Напомним, сегодня Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера. Будут ликвидированы позиции формирований Вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.
В оборонном ведомстве указали, что «гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями».
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