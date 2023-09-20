Российские миротворцы эвакуировали более 2 тысяч человек из опасных районов Карабаха

Миротворцы РФ эвакуировали свыше двух тысяч человек из самых опасных районов Нагорного Карабаха, сообщает РИА Новости.

Всех эвакуированных жителей обеспечели местами, где они могут временно проживать. Медики помогают жителям, получившим ранения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что российские миротворцы организовали оказание медпомощи пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха.

Российский миротворческий контингент продолжает выполнение задач на территории Карабаха. С 19 сентября 2023 года российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня.