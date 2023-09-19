Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе порядка 500 человек

Российские миротворцы организовали оказание медпомощи пострадавшим и эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в течение дня миротворцы эвакуировали порядка 500 человек, включая 185 детей.

Медработники оказали помощь девяти раненым гражданам, включая четырех детей.

Российский миротворческий контингент продолжает выполнять задачи на территории Нагорного Карабаза. С 19 сентября 2023 года российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня.