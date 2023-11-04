Российские космонавты с борта МКС поздравили сограждан с Днем народного единства

Российские члены экипажа Международной космической станции поздравили сограждан с Днем народного единства. Видео с поздравление опубликовал в своем телеграм-канале «Роскосмос».

«Это праздник каждого гражданина нашей страны, искренне любящего свою Родину, каждого, кто чтит ее великую историю и трудится для укрепления и процветания России», – заявил Герой России, командир экспедиций МКС-70 и МКС-71 Олег Кононенко.

Космонавт-испытатель «Роскосмоса» Николай Чуб отметил, что праздник имеет глубокие корни – народы России в 17-м веке встали в ополчение, которое возглавили Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, смогли объединиться и отстоять суверенитет государства, избавить русскую землю от захватчиков, восстановить власть и укрепить страну.

Космонавт Константин Борисов назвал историю нашей страны образцом искреннего патриотизма и любви к Отчизне и выразил уверенность, что благодаря единству жители России справятся со всеми сложностями.

Ранее граждан с Днем народного единства поздравил Президент России Владимир Путин. На совещании в Доме Правительства Раис Татарстана Рустам Минниханов также поздравил татарстанцев с Днем народного единства и Днем Конституции республики.