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Российские космонавты с борта МКС поздравили сограждан с Днем народного единства
Российские члены экипажа Международной космической станции поздравили сограждан с Днем народного единства. Видео с поздравление опубликовал в своем телеграм-канале «Роскосмос».
«Это праздник каждого гражданина нашей страны, искренне любящего свою Родину, каждого, кто чтит ее великую историю и трудится для укрепления и процветания России», – заявил Герой России, командир экспедиций МКС-70 и МКС-71 Олег Кононенко.
Космонавт-испытатель «Роскосмоса» Николай Чуб отметил, что праздник имеет глубокие корни – народы России в 17-м веке встали в ополчение, которое возглавили Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, смогли объединиться и отстоять суверенитет государства, избавить русскую землю от захватчиков, восстановить власть и укрепить страну.
Космонавт Константин Борисов назвал историю нашей страны образцом искреннего патриотизма и любви к Отчизне и выразил уверенность, что благодаря единству жители России справятся со всеми сложностями.
Ранее граждан с Днем народного единства поздравил Президент России Владимир Путин. На совещании в Доме Правительства Раис Татарстана Рустам Минниханов также поздравил татарстанцев с Днем народного единства и Днем Конституции республики.
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