Минниханов поздравил татарстанцев с Днем народного единства и Днем Конституции РТ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня по всей России отмечается большой государственный праздник — День народного единства. Вторая праздничная дата, значимая для Татарстана и его жителей, ожидается 6 ноября, когда отмечается День Конституции РТ. О значении этих праздников в истории и современности на совещании в Доме Правительства Татарстана напомнил Раис РТ Рустам Минниханов.

«Сегодня в нашей стране отмечается большой государственный праздник — День народного единства. Его значение в настоящее время — в условиях нарастающего давления на Россию — особенно актуально», — подчеркнул он.

Минниханов напомнил, что на защиту нашей Родины выступили представители разных национальностей и вероисповеданий, проживающих в России. Вся страна в лице более 190 народов поддерживает своих героев.

«Наша республика вносит достойный вклад в защиту Отечества, укрепление российской государственности, суверенитета и единства страны, является примером мира и согласия между представителями разных национальностей и конфессий», — произнес руководитель республики.

Он напомнил, что 6 ноября отмечается еще одна дата, значимая для Татарстана и его жителей, — День Конституции республики.

«Основной закон стал выражением воли многонационального народа республики, его стремления к сохранению стабильности в переломное для страны время. Сегодня Конституция является залогом дальнейшего успешного социально-экономического развития Татарстана, гарантом защиты прав человека и гражданина, межнационального и межконфессионального согласия», — заявил Раис Татарстана.