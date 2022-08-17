Российские космонавты Артемьев и Матвеев благополучно завершили выход в открытый космос

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев завершили выход в открытый космос. Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

«Самочувствие экипажа хорошее. Незавершенные работы будут выполнены в ходе следующих выходов в открытый космос», — говорится в сообщении.

Ранее Олег Артемьев был вынужден раньше запланированного вернуться на станцию из-за проблем с энергообеспечением скафандра.

Космонавты должны были смонтировать локтевые телекамеры дополнительного обзора манипулятора ERA, демонтировать стартовые кольца для облегчения манипулятора, а также перенести и подключить внешний пульт управления EMMI.