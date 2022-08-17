Роскосмос: Космонавт Артемьев вернулся на МКС, ему ничего не угрожает

Российский космонавт Олег Артемьев, работавший за бортом Международной космической станции, успешно вернулся на МКС, ему ничего не угрожает. Об этом заявили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос», передает РИА Новости.

Ранее из трансляции Роскосмоса на видеосервисе YouTube стало известно, что Артемьеву пришлось досрочно завершить завершает выход в открытый космос из-за проблем с энергообеспечением скафандра.

«Олег, это очень низкое напряжение, тебе срочно надо возвращаться. Потому что если аккумулятор совсем сядет, это не только насос, вентилятор, может связь пропасть», — приводит ТАСС слова специалиста подмосковного Центра управления полетами.

Теперь, по информации Роскосмоса, Олег Артемьев «вернулся в шлюзовой отсек и подключился к фалу для обеспечения электропитания скафандра». Ситуация находится под контролем ЦУП, «здоровью космонавта ситуация не угрожает», уточнили в корпорации.