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Спорт
15 февраля 2022  12:11
Дамир Садриев

Российские конькобежцы взяли серебряные медали в командной гонке преследования в Пекине

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Конькобежцы олимпийской сборной России завоевали серебряные медали в командной гонке преследования.

В составе нашей национальной команды выступали Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Александр Румянцев и Руслан Захаров. В финале россияне уступили сборной Норвегии, бронза досталась спортсменам из США.

Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Финал. Мужчины

1. Норвегия (Энгебротен, Юханссон, Конгсёуг, Педерсен) – 3:38.07    
2. Россия (Алдошкин, Трофимов, Румянцев, Захаров) – +2,39

Отметим, что российские девушки (Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Анастасия Григорьева и Наталья Воронина) в аналогичной дисциплине заняли лишь 4 место, уступив во втором финале спортсменкам из Нидерландов.

Напомним, ранее российские биатлонисты завоевали бронзовые медали в эстафете, упустив победу после пяти промахов Эдуарда Латыпова на последнем рубеже. 

#Олимпиада-2022 #конькобежный спорт
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