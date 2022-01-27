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Спорт
27 января 2022  13:45
Дамир Садриев

Российские конькобежцы и шорт-трекисты сдали отрицательные ПЦР-тесты по прилету в Пекин

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У российских конькобежцев и шорт-трекистов не выявили коронавирус по прилете в Пекин. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

При этом российские конькобежцы прилетели в Пекин не в полном составе. Оставшиеся спортсмены прибудут в столицу Китая из Иркутска, где до 27 января сборная находилась на тренировочном сборе.

В Пекин прилетели спринтерские группы Дмитрия Дорофеева (Павел Кулижников, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Артем Арефьев) и Сергея Клевчени (Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова).

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Ранее стало известно расписание олимпийского турнира по фигурному катанию.

#олимпиада в Пекине
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