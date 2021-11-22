Российские компании получили 22 млрд рублей субсидий на поддержание зарплаты сотрудникам
Российские компании получили более 22 млрд рублей субсидий на поддержание заработной платы сотрудникам. Об этом доложил руководитель ведомства Даниил Егоров на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.
В апреле 2021 года российский лидер дал поручение Правительству разработать программу дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
«Мы являемся администратором по выплате субсидий по Вашему поручению, с ноября уже программа заработала. Это субсидии на поддержание заработной платы в компаниях, – сказал Егоров. – Уже выплачено более 22 миллиардов рублей больше чем 300 компаниям, тысячам компаний индивидуальных предпринимателей, где работает больше одного миллиона 700 тысяч человек».
Ранее глава ФНС заявил о намерении ведомства отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ, о чем сообщало ИА «Татар-информ».