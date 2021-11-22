Налоговая служба РФ намерена отказаться от стандартной декларации о доходах для физлиц

Федеральная налоговая служба собирается отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Об этом заявил руководитель ведомства Даниил Егоров, передает ТАСС.

По мнению главы ФНС, это решение станет вкладом в конкурентоспособность российской экономики и позволит «убрать издержки с плеч налогоплательщиков».

«Поэтому наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. Это касается и физических лиц: в перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — объяснил он.

Егоров заметил, что плательщики должны видеть, что ФНС не только выполняет контрольную функцию, но и работает над автоматизацией.

«Именно поэтому мы прошли историю с инвестиционными вычетами, проходим историю с имущественными вычетами и покроем все остальные вычеты таким образом. Для вычетов не нужно будет сдавать декларации, они будут автоматизированы. Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году», — пояснил руководитель налоговой службы.