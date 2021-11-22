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Экономика
22 ноября 2021  15:14

Налоговая служба РФ намерена отказаться от стандартной декларации о доходах для физлиц

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Федеральная налоговая служба собирается отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Об этом заявил руководитель ведомства Даниил Егоров, передает ТАСС.

По мнению главы ФНС, это решение станет вкладом в конкурентоспособность российской экономики и позволит «убрать издержки с плеч налогоплательщиков».

«Поэтому наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. Это касается и физических лиц: в перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — объяснил он.

Егоров заметил, что плательщики должны видеть, что ФНС не только выполняет контрольную функцию, но и работает над автоматизацией. 

«Именно поэтому мы прошли историю с инвестиционными вычетами, проходим историю с имущественными вычетами и покроем все остальные вычеты таким образом. Для вычетов не нужно будет сдавать декларации, они будут автоматизированы. Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году», — пояснил руководитель налоговой службы.

#Россия #налоговая служба #ФНС России #ндфл
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