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Российские истребители подняли на перехват беспилотников США в районе Крыма
Сегодня Воздушно-космические силы РФ подняли два истребителя для перехвата американских беспилотников MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Средства контроля воздушного пространства заметили дроны ВВС США над юго-западной частью Черного моря. Они вели разведку в районе Крымского полуострова.
«С целью пресечения возможного нарушения государственной границы Российской Федерации и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО», — заявили в военном ведомстве.
По данным российских военных, после того, как истребители ВКС поднялись в воздух, американские БПЛА «изменили направление полета» и отказались от дальнейшего ведения воздушной разведки в районе Крыма.
Неделю назад, 22 августа, в Крыму также поднимали истребители из-за американского и турецкого беспилотников, о чем сообщал «Татар-информ».
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