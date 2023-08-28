Российские истребители подняли на перехват беспилотников США в районе Крыма

Беспилотник RQ-4 Global Hawk, 2007 год

Фото: ВВС США

Сегодня Воздушно-космические силы РФ подняли два истребителя для перехвата американских беспилотников MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Средства контроля воздушного пространства заметили дроны ВВС США над юго-западной частью Черного моря. Они вели разведку в районе Крымского полуострова.

«С целью пресечения возможного нарушения государственной границы Российской Федерации и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО», — заявили в военном ведомстве.

По данным российских военных, после того, как истребители ВКС поднялись в воздух, американские БПЛА «изменили направление полета» и отказались от дальнейшего ведения воздушной разведки в районе Крыма.

Неделю назад, 22 августа, в Крыму также поднимали истребители из-за американского и турецкого беспилотников, о чем сообщал «Татар-информ».