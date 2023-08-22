В Крыму подняли истребители из-за американского и турецкого беспилотников

Bayraktar TB2 в полете

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Сегодня Воздушно-космические силы РФ подняли два истребителя на перехват американского и турецкого беспилотников, появившихся недалеко от Крыма. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Над Черным морем были замечены два дрона, MQ-9 Reaper и Bayraktar TB2, которые, по информации военного ведомства, вели воздушную разведку в районе Крымского полуострова.

Государственная принадлежность БПЛА не уточняется. MQ-9 Reaper стоят на вооружении США, Великобритании, Италии и Турции, Bayraktar TB2 — Турции, Украины и ряда других стран. Однако, скорее всего, фигурировавшие в сегодняшнем инциденте дроны принадлежали именно Штатам и Турции.

«С целью пресечения возможного нарушения государственной границы Российской Федерации и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО», — заявили в Минобороны.

После этого, по данным российских военных, беспилотники «изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки».