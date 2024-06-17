Российская сборная по итогам пяти дней Игр БРИКС завоевала 115 золотых медалей

За пять дней проходящих в Казани Спортивных игр стран БРИКС российские спортсмены завоевали в общей сложности 244 награды: 115 золотых, 80 серебряных и 49 бронзовых.

В частности, сегодня Александр Бондарь и Елизавета Кузина показали лучшие результаты в прыжках с трехметрового трамплина и стали обладателями золотых медалей.

Серебряные награды в этой дисциплине достались двум другим россиянам: татарстанцу Никите Шлейхеру и Кристине Ильиных.

Юлия Тимошинина и Руслан Терновой взяли золото в синхронных прыжках в воду с вышки в миксте — однако у них на этот раз не было ни одного соперника.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что татарстанские синхронистки в составе сборной РФ выиграли четыре золота Игр БРИКС.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.

При проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу организованы в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.