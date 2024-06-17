Татарстанские синхронистки в составе сборной РФ выиграли 4 «золота» Игр БРИКС

Фото: Федерация синхронного плавания России

Воспитанницы училища Олимпийского резерва Республики Татарстан «Школа Покровской» в составе сборной России выиграли четыре «золота» на Спортивных играх стран БРИКС. Агния Тулупова завершила турнир с тремя наградами (акробатическая, техническая и произвольная группа), а Александра Кленина завоевала «золото» в произвольной группе. Всего российская команда по синхронному плаванию выиграла 10 золотых медалей. Заслуженный тренер России, член Общественной палаты Татарстана Ольга Павлова отметила высочайший уровень сложности программ российской сборной.

«Мои огромные слова благодарности Раису Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку золотой кузницы кадров синхронного плавания уже не только Татарстана, но и России — школы Татьяны Покровской. Воспитанники этой школы, представители ФСО „Динамо“ Республики Татарстан, Агния Тулупова и Александра Кленина отлично выступили в составе российской сборной. Кстати, Агния Тулупова сегодня успешно защитила дипломную работу и закончила училище Олимпийского резерва Республики Татарстан „Школа Покровской“», — поделилась с журналистом «Татар-информа» Ольга Павлова.

Также она отметила, что российские синхронники на этом турнире показали лучшие суммы баллов и лучшие результаты сезона в мире.

«Поздравляю с этим успехом главного тренера сборной России Татьяну Покровскую, старшего тренера юниорской сборной команды России Наталию Мендыгалиеву. И, конечно, члена тренерского штаба сборной России, отвечающую за юниорскую произвольную группу, в составе которой выступала юниорская команда — Марину Голядкину. Выдающиеся результаты. Выдающаяся сложность. Это лучшие суммы баллов и лучшие результаты сезона в мире», — подчеркнула Ольга Павлова.