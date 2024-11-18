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СВО 18 ноября 2024 09:19

Российская ПВО за ночь уничтожила 59 украинских беспилотников

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Российская противовоздушная оборона за ночь уничтожила 59 украинских беспилотников.

Как сообщают Минобороны, два БПЛА уничтожены над территорией Московской области, 45 беспилотников уничтожены над территорией Брянской области, шесть – над территорией Курской области, три – над территорией Белгородской области и три – над территорией Тульской области.

«Татар-информ» рассказывал, что вчера утром ВС РФ нанесли массированный удар по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины и предприятиям, которые выпускают военную продукцию.

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