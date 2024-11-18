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Российская ПВО за ночь уничтожила 59 украинских беспилотников
Российская противовоздушная оборона за ночь уничтожила 59 украинских беспилотников.
Как сообщают Минобороны, два БПЛА уничтожены над территорией Московской области, 45 беспилотников уничтожены над территорией Брянской области, шесть – над территорией Курской области, три – над территорией Белгородской области и три – над территорией Тульской области.
«Татар-информ» рассказывал, что вчера утром ВС РФ нанесли массированный удар по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины и предприятиям, которые выпускают военную продукцию.
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