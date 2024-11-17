Российская армия нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины

Сегодня утром Вооруженные Силы РФ нанесли массированный удар по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины и предприятиям, которые выпускают военную продукцию.

Как сообщают Минобороны РФ, все спланированные цели поражены.

Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллериейгруппировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газодобычи, энгергетики Украины, складу БПЛА, а также военным и технике противника в 144 районах.