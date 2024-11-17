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Российская армия нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины
Сегодня утром Вооруженные Силы РФ нанесли массированный удар по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины и предприятиям, которые выпускают военную продукцию.
Как сообщают Минобороны РФ, все спланированные цели поражены.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллериейгруппировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газодобычи, энгергетики Украины, складу БПЛА, а также военным и технике противника в 144 районах.
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