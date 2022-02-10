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Спорт
10 февраля 2022  12:46
Дамир Садриев

Российская лыжница Наталья Непряева проиграла медаль, уступив на финише 0,1 секунды

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Лыжница олимпийской сборной России Наталья Непряева проиграла борьбу за бронзовую медаль на дистанции 10 километров классическим стилем.

Россиянка до самого финиша боролась за бронзу, но уступила финской лыжнице Кристе Пярмякоски всего-навсего 0,1 секунды. Серебряную медаль завоевала еще одна финка Кертту Нисканен, а победительницей соревнований стала норвежка Терезе Йохауг.

Лыжные гонки. Классический стиль, 10 километров. Женщины.

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 28:06,3.
2. Кертту Нисканен (Финляндия) — 28:06,7.
3. Кристе Пярмякоски (Финляндия) — 28:41,8.
4. Наталья Непряева (Россия) — 28:41,9.

При этом Непряева уже выигрывала медаль на Олимпиаде в Пекине в женском скиатлоне. 

Ранее стало известно, что хоккеисты Олимпийской сборной России суммарно получают более миллиарда рублей за сезон.

#Олимпиада-2022 #лыжные гонки
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