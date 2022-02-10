Российская лыжница Наталья Непряева проиграла медаль, уступив на финише 0,1 секунды

Лыжница олимпийской сборной России Наталья Непряева проиграла борьбу за бронзовую медаль на дистанции 10 километров классическим стилем.

Россиянка до самого финиша боролась за бронзу, но уступила финской лыжнице Кристе Пярмякоски всего-навсего 0,1 секунды. Серебряную медаль завоевала еще одна финка Кертту Нисканен, а победительницей соревнований стала норвежка Терезе Йохауг.

Лыжные гонки. Классический стиль, 10 километров. Женщины.

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 28:06,3.

2. Кертту Нисканен (Финляндия) — 28:06,7.

3. Кристе Пярмякоски (Финляндия) — 28:41,8.

4. Наталья Непряева (Россия) — 28:41,9.

При этом Непряева уже выигрывала медаль на Олимпиаде в Пекине в женском скиатлоне.

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