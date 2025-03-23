Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с США

Российские представители прибыли в Эр-Рияд, где завтра начнутся переговоры с США, сообщает РИА Новости, приводя слова сенатора Григория Карасина, который возглавляет российскую делегацию.

«Делегация РФ прибыла в Эр-Рияд, утром в понедельник начинаются переговоры с американской делегацией», – сообщил Карасин.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что основной темой переговоров станет возможная реализация инициативы по безопасности судоходства в Черном море.