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Политика 23 марта 2025 20:50

Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с США

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Российские представители прибыли в Эр-Рияд, где завтра начнутся переговоры с США, сообщает РИА Новости, приводя слова сенатора Григория Карасина, который возглавляет российскую делегацию.

«Делегация РФ прибыла в Эр-Рияд, утром в понедельник начинаются переговоры с американской делегацией», – сообщил Карасин.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что основной темой переговоров станет возможная реализация инициативы по безопасности судоходства в Черном море.

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