Представители от Российской Федерации приехали на место проведения российско-американского саммита. Сообщение об этом с коротким видеофрагментом появилось в Telegram-канале специального корреспондента отдела политики кремлевского пула Дмитрия Смирнова.
В составе прибывшей делегаций: главнокомандующий Черноморским флотом Фёдор Герасимов, начальник Генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, замруководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак и советский математик и механик с мировым именем Михаил Лаврентьев.
Представители из РФ привезли с собой внушительные презенты для американских коллег, сообщает журналист. Ожидается прибытие Президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена.
Ранее «Татар-информ» сообщало, что Путин вылетел в Женеву.
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Российская делегация прибыла на место переговоров с американцами
Представители от Российской Федерации приехали на место проведения российско-американского саммита. Сообщение об этом с коротким видеофрагментом появилось в Telegram-канале специального корреспондента отдела политики кремлевского пула Дмитрия Смирнова.
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