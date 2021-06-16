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Ру Тат
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16 июня 2021  13:27

Российская делегация прибыла на место переговоров с американцами

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Представители от Российской Федерации приехали на место проведения российско-американского саммита. Сообщение об этом с коротким видеофрагментом появилось в Telegram-канале специального корреспондента отдела политики кремлевского пула Дмитрия Смирнова.
В составе прибывшей делегаций: главнокомандующий Черноморским флотом Фёдор Герасимов, начальник Генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, замруководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак и советский математик и механик с мировым именем Михаил Лаврентьев. 
Представители из РФ привезли с собой внушительные презенты для американских коллег, сообщает журналист. Ожидается прибытие Президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена.
Ранее «Татар-информ» сообщало, что Путин вылетел в Женеву.

#владимир путин #джо байден
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