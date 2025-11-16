Российская делегация обсудила в Дамаске военное сотрудничество с Сирией

Российская делегация во главе с заместителем министра обороны России генералом армии Юнус-Беком Евкуровым обсудила в столице Сирии Дамаске вопросы военного сотрудничества с главой оборонного ведомства этой страны – генерал-майором Мурхафом Абу Касрой. Об этом сообщает сирийской государственное агентство SANA.

«В ходе встречи стороны обсудили направления военного сотрудничества и пути совершенствования механизмов координации таким образом, чтобы это отвечало интересам и соответствовало стремлениям обеих стран», – сказано в заявлении сирийского Министерства обороны.

Ранее эмиратский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники рассказал, что представители российских и турецких спецслужб, а также Конгресса США встретились в Дамаске для обсуждения проблем, связанных с Сирией.

Однако в Министерстве иностранных дел РФ не подтвердили информацию о проведении подобных переговоров.

В середине октября временный Президент Сирии Ахмед аш-Шараа, прежде известный как Абу Мухаммад аль-Джулани, посетил Москву. Он встретился с Президентом России Владимиром Путиным, в переговорах принял участие министр обороны РФ Андрей Белоусов.