МИД РФ не подтвердил прибытие делегаций России, США и Турции в Дамаск для переговоров

В Министерстве иностранных дел РФ не подтвердили информацию о прибытии делегаций России, Соединенных Штатов и Турции в столицу Сирии Дамаск для обсуждения вопросов безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее эмиратский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники рассказал, что во встрече в Дамаске принимают участие представители российских и турецких спецслужб, а также Конгресса США.

Среди обсуждаемых тем были упомянуты ситуация на сирийском побережье и американский «Закон Цезаря». Им были введены санкции против Башара Асада, бывшего тогда Президентом Сирии, и других представителей предыдущего руководства страны – за совершение военных преступлений.

«В МИД не подтверждают эту информацию (о встрече – прим. Т-и)», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.