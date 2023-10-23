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Российская авиакомпания запустит регулярные авиарейсы из Казани в Самарканд 30 октября
Российская авиакомпания Red Wings запустит прямые регулярные пассажирские авиарейсы по маршруту Казань – Самарканд – Казань. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Uzbekistan Airports.
«Планируется, что авиасообщение между городами стартует с 30 октября. Рейсы будут выполняться на регулярной основе один раз в неделю по понедельникам на самолетах типа SU95», – говорится в сообщении.
Ранее, 23 сентября, регулярные рейсы из Казани в Самарканд открыла татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО». Перелеты из столицы Татарстана выполняются по субботам, из Узбекистана самолет вылетает по воскресеньям.
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