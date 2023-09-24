Первый прямой рейс из Самарканда прибыл в Казань

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в 6:55 по московскому времени в Международный аэропорт «Казань» прибыл первый самолет из Самарканда Республики Узбекистан, следующий прямым рейсом. По традиции первое приземлившиеся воздушное судно встретили водяной аркой из брандспойтов пожарных автомобилей.

Рейсы Казань – Самарканд – Казань будут осуществляться авиакомпанией «ЮВТ Аэро» на регулярной основе на воздушном судне Bombardier CRJ-200, вмещающем 50 пассажиров. Перелеты из столицы Татарстана в Узбекистан будут выполняться по субботам. Полет будет длиться более трех часов.

Первый самолет из Казани улетел почти со стопроцентной загрузкой. Сегодняшним рейсом прибыли 35 пассажиров, что является хорошим показателем для старта международных авиалиний, рассказал генеральный директор АО «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, открытие авиасообщения подтвердили во время визита делегации авиакомпании в Узбекистан летом.

«Запуск рейсов обусловлен тем, что мы хотим расширить сеть нашей авиакомпании. Наиболее приемлемым и значимым стал Узбекистан. У Татарстана и Узбекистана сложились определённые деловые отношения

и укрепляются связи. Наблюдается много студентов, туристов и совместных проектов. Мы с группой побывали с Самарканде, осмотрели город и убедились, что он очень привлекательный туристический центр. На наш взгляд, татарстанцы и жители Узбекистана заинтересованы в том, чтобы побывать в городах», — сказал он.

Пассажиров прибывшего авиалайнера встретили на перроне казанского аэропорта и угостили татарскими национальными сладостями.

Петр Трубаев выразил уверенность в том, что маршрут будет пользоваться популярностью у населения. Самарканд — это гостеприимный город, который сочетает в себе древние традиции востока и современность.

«Пока маршрут будет выполняться раз в неделю. Дело в том, что здесь пролетают и узбекские авиалинии, у них рейсы два раза в неделю, отправляется большой самолет. Мы делаем пробный рейс для того, чтобы понять маршрут, выяснить нюансы. Сейчас мы наблюдаем хорошую нагрузку, люди раскупают билеты. Мы уверены, что она будет увеличиваться. Вполне возможно, что мы введём и второй рейс в неделю», — резюмировал он.