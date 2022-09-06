Российская авиакомпания намерена развивать аэропорт Казани в качестве хаба

Российская авиакомпания Nordwind Airlines планирует летом 2023 года начать развивать аэропорт Казани в качестве хаба. Ожидается, что доля транзитного потока составит около 20%. Об этом сообщил заместитель гендиректора организации Антон Маттис на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Под хабом понимаем внутреннюю стыковку между маршрутами, которые будем осуществлять в восточном направлении и рейсами в сторону запада и юга. Стыковочное время, которое закладываем в эту модель, составит 2,5 – 4 часа. В зимнем сезоне мы становимся полноценным базовым перевозчиком аэропорта Казани», – рассказал спикер.

По его словам, в этом году авиакомпания выполняет рейсы из Казани в Махачкалу, Грозный, Новокузнецк, Иркутск, Томск, Минеральные воды, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и по другим направлениям. За год маршрутную сеть планируется увеличить более чем в два раза.

«Помимо тех направлений, которые выполняем сейчас и будем выполнять в зимний период, добавим рейсы в Краснодар, Красноярск, Анапу, Ростов-на-Дону, Якутск, Кемерово, Горно-Алтайск, Владикавказ. В общей сложности в летнем сезоне 2023 года планируем выйти на перевозку чуть менее 1 млн пассажиров», – отметил Маттис.

Кроме того, в следующем году будет увеличено количество рейсов из Казани в Сочи до 11 в неделю, в Санкт-Петербург – до трех в день. В Махачкалу будут выполняться четыре полета в неделю вместо двух в этом году, по три рейса в неделю – в Томск и Иркутск.

«В этом сезоне дополнительные рейсы были назначены в Махачкалу и Томск. Эти маршруты били все рекорды по заполняемости воздушных судов и спросу. Более того, Томск дает 20 – 25% транзитного потока», – резюмировал гендиректор авиакомпании.

За восемь месяцев аэропорт Казани перевез 2,5 млн пассажиров, что больше на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, о чем сообщал «Татар-информ».