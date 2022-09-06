Аэропорт Казани объяснил рост пассажиропотока на международных линиях на фоне санкций

Пассажиропоток аэропорта Казани на внутренних рейсах в этом году увеличился на 1%. При этом, несмотря на введенные в отношении России ограничения на перелеты, на международных рейсах пассажиропоток вырос на 2,3%. Однако объясняется это просто – частыми полетами в страны СНГ, сообщил генеральный директор аэропорта столицы Татарстана Сергей Романцов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«По международным направлениям есть нюанс: у нас резкий рост по полетам в страны СНГ – это почти 61%. К сожалению, по дальнему зарубежью у нас минусовой показатель, то есть минус 13%», – рассказал спикер.

Романцов уточнил, что за восемь месяцев аэропорт Казани перешагнул рубеж в 2,5 млн перевезенных пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше на 1,3%, добавил он.

Самыми популярными внутренними рейсами стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Минеральные Воды, международными – Анталья, Стамбул, Дубай, Худжанд и Душамбе.

«В Худжанд за восемь месяцев было отправлено 32 тыс. пассажиров, рост к прошлому году составил 169%. В Душамбе тоже перевезли 32 тыс. человек, рост – 103%», – подчеркнул руководитель аэропорта Казани.