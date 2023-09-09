Над Крымом ПВО сбила три украинских беспилотника

Над Крымом силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава полуострова Сергей Аксенов.

Сначала, в 19.24, чиновник сообщил об уничтожении одного БПЛА над северо-западом Крыма. В связи с этим он призвал жителей республики «сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации».

Upd. (20.44): Позднее, в 20.38, Аксенов сообщил, что «еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма» и повторно попросил доверить лишь официальным источникам информации.

Какие-либо подробности этих инцидентов на данный момент остаются неизвестными.

Upd. (21.03): Министерство обороны РФ пока подтвердило уничтожение только одного украинского дрона «над территорией Республики Крым». Это произошло около 19.30.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне в Брянской области ПВО сбили украинский беспилотник.