Российские силы ПВО за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника за ночь над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что восемь БПЛА уничтожили над территорией Орловской области, семь БПЛА – над территорией Курской области, четыре БПЛА – над территорией Брянской области, один БПЛА – над территорией Смоленской области и два БПЛА – над территорией Краснодарского края.