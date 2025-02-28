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СВО 28 февраля 2025 08:15

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника за ночь над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что восемь БПЛА уничтожили над территорией Орловской области, семь БПЛА – над территорией Курской области, четыре БПЛА – над территорией Брянской области, один БПЛА – над территорией Смоленской области и два БПЛА – над территорией Краснодарского края.

#пво #бпла #СВО
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