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СВО 22 октября 2024 13:34

Российская армия освободила село Новосадовое в ДНР

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Вооруженные силы РФ освободили село Новосадовое в ДНР.

«Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новосадовое Донецкой Народной Республики», - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что ВС РФ освободили два села в ДНР. Подразделение Южной группировки войск освободили поселок Зоряное Первое ДНР.

Кроме того, группировка «Восток» заняла поселок Золотая Нива.

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