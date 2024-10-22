Российская армия освободила село Новосадовое в ДНР

Вооруженные силы РФ освободили село Новосадовое в ДНР.



«Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новосадовое Донецкой Народной Республики», - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что ВС РФ освободили два села в ДНР. Подразделение Южной группировки войск освободили поселок Зоряное Первое ДНР.

Кроме того, группировка «Восток» заняла поселок Золотая Нива.