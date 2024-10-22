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Российская армия освободила село Новосадовое в ДНР
Вооруженные силы РФ освободили село Новосадовое в ДНР.
«Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новосадовое Донецкой Народной Республики», - сообщили в Минобороны РФ.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что ВС РФ освободили два села в ДНР. Подразделение Южной группировки войск освободили поселок Зоряное Первое ДНР.
Кроме того, группировка «Восток» заняла поселок Золотая Нива.
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