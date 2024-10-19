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СВО 19 октября 2024 12:52

ВС РФ освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР

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Российские войска освободили два села в ДНР.

Как сообщает Минобороны, подразделение Южной группировки войск освободили поселок Зоряное Первое Донецкой Народной Республики.

Кроме того, группировка «Восток» заняла поселок Золотая Нива.

Освобождение села Зоряное Первое позволяет выйти на окраины Горняка, потому что находится в двух километрах от него.

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