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СВО 11 ноября 2024 12:35

Российская армия освободила населенный пункт Колесниковка в Харьковской области

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Вооруженные силы российской Федерации освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Татар-информ» рассказывал, что российский боец Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми военных, включая экипаж поврежденной боевой машины, отбив рукой украинский дрон.

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