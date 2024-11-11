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Российская армия освободила населенный пункт Колесниковка в Харьковской области
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Вооруженные силы российской Федерации освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
«Татар-информ» рассказывал, что российский боец Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми военных, включая экипаж поврежденной боевой машины, отбив рукой украинский дрон.
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