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Происшествия 9 ноября 2024 11:46

Российский боец спас жизни восьми военных, отбив рукой украинский дрон

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Российский боец Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми военных, включая экипаж поврежденной боевой машины, отбив рукой украинский дрон

«В одном из боев рота Вячеслава Мозговенко оказалась в полуокружении. В ходе движения на запасные позиции военнослужащий заметил дрон противника, приближающийся на большой скорости к его боевой машине. Вооружение машины было повреждено, поэтому, не имея возможности открыть огонь, Вячеслав, проявив мужество и самоотверженность, отбил вражеский дрон рукой. В результате получил тяжелое ранение, ожоги лица и дыхательных путей», - сообщили в Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, младшему лейтенанту Вячеславу Мозговенко присвоено звание Героя РФ.

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