Российский боец спас жизни восьми военных, отбив рукой украинский дрон

Российский боец Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми военных, включая экипаж поврежденной боевой машины, отбив рукой украинский дрон

«В одном из боев рота Вячеслава Мозговенко оказалась в полуокружении. В ходе движения на запасные позиции военнослужащий заметил дрон противника, приближающийся на большой скорости к его боевой машине. Вооружение машины было повреждено, поэтому, не имея возможности открыть огонь, Вячеслав, проявив мужество и самоотверженность, отбил вражеский дрон рукой. В результате получил тяжелое ранение, ожоги лица и дыхательных путей», - сообщили в Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, младшему лейтенанту Вячеславу Мозговенко присвоено звание Героя РФ.