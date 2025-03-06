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СВО 6 марта 2025 12:58

Российская армия освободила населенный пункт Андреевка в ДНР

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Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Андреевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики», – отметили в ведомстве.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

#СВО
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