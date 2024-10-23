Российская армия освободила населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР

Как сообщили в Минобороны РФ, ВС России освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в Донецкой Народной Республике.



«Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника», - сообщили в ведомстве.



«Татар-информ» рассказывал, что вчера российская армия освободила село Новосадовое в Донецкой Народной Республике.