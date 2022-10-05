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Происшествия
5 октября 2022  11:38

Российская армия начала перегруппировку в Херсонской области

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Российская армия проводит перегруппировку в Херсонской области, готовясь к ответному удару по ВСУ. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Российская армия проводит маневры. Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар», — отметил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, противник не сможет зайти в Херсон, продвижение ВСУ вглубь области было остановлено.

Ранее он сообщил, что ВСУ с нескольких сторон атаковали территорию области, однако, попав в «огневые мешки» и понеся большие потери, были остановлены.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донбасса, инициированную Президентом РФ Владимиром Путиным.

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