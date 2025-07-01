Российская академия художеств везет Казани «Искусство графической серии и иллюстрации»

Фото предоставлено ГМИИ РТ

В Казанском Кремле, в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Музея ИЗО Татарстана, 3 июля откроется большая выставка «Искусство графической серии и иллюстрации». Российская академия художеств (РАХ) привезет 283 произведения.

Гравюры, офорты, литографии, шелкографии и рисунки более 30 художников современности, в том числе Зураба Церетели, можно будет увидеть до 17 августа.

«В Казани на выставке в Галерее современного искусства весной прошлого года экспонировались в том числе графические работы Зураба Церетели разных лет. Мне показалось, что их все объединяет большая меланхоличность. Даже не та, что свойственна монохромной палитре данной техники, а именно более личным переживаниям художника. На предстоящей выставке будут представлены пять работ Церетели в технике шелкографии на тему "Аргонавты". Это законченные произведения, одно из которых выставлялось у нас в прошлом году», – рассказал «Татар-информу» представитель пресс-службы Музея ИЗО Татарстана Эльдар Митюков.

Одно из произведений Зураба Церетели в технике шелкографии, которое будет представлено на выставке. Фото предоставлено ГМИИ РТ

Произведения Президента РАХ Зураба Церетели, скончавшегося в апреле этого года, займут центральное место выставки. В проекте также участвуют народные художники России Борис Мессерер и Дмитрий Санджиев, заслуженный художник России Борис Бельский, члены-корреспонденты РАХ Ольга Тучина, Миля Гатауллина и идейный вдохновитель и куратор проекта – академик РАХ Александр Трошин.

Серийные произведения станковой и печатной графики, иллюстрации, выполненные в различных видах офорта, заполнят пять залов второго этажа. Возможность экспонировать свои работы на крупной сборной выставке получили также художники-стажеры и выпускники творческой мастерской графики РАХ. Общей темы для произведений выставки нет. Так что, например, художник Анна Новоселова предоставила для выставки серию «Детство поэта», представляющую сцены из жизни маленького Пушкина. Дмитрий Санждиев экспонирует серию «Снимается кино» и т. д.

Дмитрий Санджиев, из серии «Снимается кино». Фото предоставлено ГМИИ РТ

Выставка акцентирует внимание посетителей на процессе создания произведений от эскиза до финальной печати, раскрывает тонкости работы с разными материалами.