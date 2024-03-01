90-летие Церетели в Казани: красочный вернисаж и две работы в дар Музею ИЗО Татарстана

120 работ привезли в Казань на выставку «Зураб Церетели. Гений современности», посвященную 90-летию мастера

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Притяжение имени Церетели

Преимущественно довольно масштабные произведения живописи, несколько листов шелкографии и четыре небольшие скульптуры – всего 120 работ привезли в Казань на выставку «Зураб Церетели. Гений современности». Она посвящена 90-летию мастера, которое он встретил 4 декабря.

Художник, как подчеркнула в интервью журналистам вице-президент Российской Академии художеств (РАХ) Татьяна Кочемасова, до сих пор творит в своей мастерской в Москве практически каждый день. Однако церемония открытия прошла все же без его участия, собрав, тем не менее, полные залы посетителей: творческую молодежь, только еще ступающую на стезю художественной деятельности, уже состоявшихся казанских художников, а также обывателей и бомонд, завороженно потянувшийся в галерею на имя Церетели.

Татьяна Кочемасова отметила, что Церетели до сих пор творит в своей в своей мастерской в Москве практически каждый день Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сам мастер в Казани бывал в прошлый раз в 2018 году – на открытии созданного им памятника Рудольфу Нуриеву. А его персональная выставка проходила в Казани в 2013 году.

Садовник цветов на холсте

На юбилейной выставке представлены работы за последние лет двадцать пять – с конца 1990-х практически до сегодняшнего дня. Например, из серии «Игрушки» (2023), из многочисленной серии «Я садовником родился», которая пополняется новыми картинами в течение уже многих лет, произведения пандемийного периода.

На юбилейной выставке представлены работы за последние лет двадцать пять Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Наверху находятся произведения, которые были созданы в период вынужденного затворничества, когда, тем не менее, Зураб Константинович очень много работал, во многом благодаря тому, что его меньше отвлекали. Название серии “Я садовником родился” придумала его дочка, которая является его соратником, куратором. Одноименная выставка была в Москве, ее составили только цветочные натюрморты. Их великое множество – несколько тысяч. По сути, он действительно такой художественный садовник: так он насаждает и растит эти цветы, запечатляет их в вечности и так отправляет их людям. Сам он не выращивает – создает на холсте», – рассказала Кочемасова.

Она также подчеркнула, что, конечно, Зураб Церетели давно имеет свое «профессиональное лицо», которое все же каждые 5-10 лет «немного меняется». И сам себя он считает ищущим художником, констатируя, что любимого или лучшего произведения своего назвать он не может.

Церемония открытия выставки прошла без участия мастера, тем не менее собрала полные залы посетителей Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Это тоже очень интересно, уникально для мастеров состоявшихся, в большом возрасте. Он открыт миру, продолжает искать и экспериментировать. Здесь можно видеть, насколько меняется, насколько движется творческий процесс, меняется видение – различные пластические вариации в разных попытках, в разных цветах представлены. Я приглашаю жителей Казани порадоваться уникальной возможности соприкоснуться с творчеством Зураба Константиновича. В ней самое интересное то, что ее можно начинать смотреть с любого зала – погружаться, входить в контакт с энергией его творчества, находить для себя то, что согреет, то, что порадует. Зураб Константинович всегда говорит, что самое важное – передать первое впечатление», – обратила внимание вице-президент РАХ.

«Наконец и в казанских фондах будет царить живопись Церетели»

Казань как город, в котором существует Творческая мастерская РАХ, по ее словам, особый для Российской академии художеств и юбилейной выставки Церетели. Юбилейный проект, отметим, до столицы Татарстана экспонировался в октябре прошлого года в столице Китая Пекине, а с декабря — в Суздале.

«Экспозиция в Казани во многом уникальная – она масштабная, здесь красивое пространство, которое позволяет выставить новые работы Зураба Константиновича. Они показывают его как художника современного, художника, находящегося в большом поиске и эксперименте. Недавно на Ютубе мы нашли кадры 80-х годов, как Зураба Константиновича представляли к Ленинской премии. Выставка в Казани – это тоже такой кадр из жизни художника», – акцентировала Кочемасова.

«20 апреля» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Подарком казанцам стала не только сама вторая выставка работ Зураба Церетели, но и то, что две картины из них переданы в дар Музею ИЗО Татарстана. Сейчас оба произведения находятся среди экспонатов открывшейся выставки. Живописная работа называется «20 апреля», написана она в 2019 году. Изображены на ней пять подсолнухов на красном фоне. Вторая – черно-белая шелкография из серии 1999-2000 годов «Листы из альбома».

«Листы из альбома» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Работы Зураба Константиновича всегда вызывали разговоры. Мы помним, например, были разговоры о потрясающей скульптуре Петра Великого и многое другое... Но несмотря ни на что, он всегда творил и радовал своим творчеством людей – весь мир. Церетели – советский, грузинский и российский скульптор-монументалист, педагог, общественный деятель и благотворитель. Благотворительная деятельность его распространяется на все художественные площадки, с которыми он работает. Наконец-то и у нас в фондах будет царствовать его живопись», – сказала на церемонии открытия выставки директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

Скульптуры, благодаря которым Церетели наиболее известен, на выставке представлены минимально. В первом зале внимание гостей притягивает работа «Два брата», в соседнем на постаментах в одну композицию объединены небольшие фигуры Марка Шагала, Пабло Пикассо и Амедео Модильяни.

Первые посетители выставки буквально выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться на фоне картин или среди великих художников или «сравнить губы» со скульптурой «Братья» в виде головы с лицами на противоположных сторонах.

Розалия Нургалеева: «Наконец-то и у нас в фондах будет царствовать его живопись» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Лучший подарок женщинам – праздник цветов, улыбок»

Экспозиция будет очень востребована в год множества международных событий в Казани, выразил уверенность, в свою очередь, заместитель министра культуры региона Дамир Натфуллин. Вернисаж также посетили Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков, председатель Национально-культурной автономии грузин Казани «Сиони» Майя Хухунашвили.

«Грузинская диаспора получила сегодня уникальный подарок. И характер, и краски – все в Зурабе Церетели выдает Грузию. Думаю, то чувство, которое унесут сегодня с выставки зрители, – это гармония», – сказала Хухунашвили, предваряя речью танец «Рачули» от грузинского народного ансамбля «Оцнеба»/«Мечта» Дома Дружбы народов Татарстана.

В Казани теперь присутствуют не только работы Зураба Церетели, «но и его улыбка». Так вернисаж описал заслуженный деятель искусств Татарстана, руководитель Творческой мастерской живописи Российской Академии художеств Махмут Вагапов.

«Когда Зураб улыбается, его глаза, уста сливаются – это просто солнышко. Это лучший подарок женщинам – праздник цветов, улыбок. Он много сил придает художественному образованию. Я поздравляю всех нас с днем встречи с этим художником. И хочу отметить, что единицы великих художников прожили такую достойную долгую жизнь, как Зураб Церетели. Желаю ему и в дальнейшем творческого и личного долголетия», – заключил Вагапов.

Яркие краски, объемные приемы создания маслом цветов и образов Церетели можно будет увидеть в Галерее современного искусства до 12 мая.