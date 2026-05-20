«России верные сыны»: в Нижнекамске открыли выставку о героях СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В нижнекамской школе №11 открылась передвижная выставка фотопроекта «России верные сыны», посвященного бойцам, погибшим в ходе специальной военной операции. Проект организован обществом матерей погибших военнослужащих «Ангельский полк».

Торжественное открытие прошло в актовом зале школы. Мероприятие началось с выноса государственных флагов и исполнения гимнов. В первых рядах – матери, жены и родственники погибших военнослужащих. Память бойцов почтили минутой молчания.

Экспозиция разместилась на первом этаже школы. На стендах – более 130 портретов нижнекамцев, погибших при исполнении воинского долга в зоне СВО.

Для многих посетителей выставка стала личной встречей с памятью о родных.

Долго у портрета своего брата стоял Ильхам Ганиев. Его брат Аглям Ганиев погиб в октябре 2024 года во время боевых действий. Ему было 58 лет.

«Он всегда с детства рвался вперед, ничего не боялся», – рассказал Ильхам Ганиев.

Среди портретов – и фотография Мунира Алиева. Молодой боец погиб в конце июля прошлого года, спустя несколько недель после своего 23-летия. По словам матери военнослужащего Елены Каримовой, смертельное ранение он получил, пытаясь вытащить товарищей из-под огня.

«Он второй раз взял в руки оружие, потому что не мог оставить ребят там, зная, что там происходит. Мне стало легче оттого, что моя боль разделилась не на меня одну. Я вижу, что не я одна, и эта сплоченность дает жить дальше», – поделилась мама бойца.

Передвижной фотопроект «России верные сыны» регулярно открывается на различных площадках Нижнекамска. С каждой новой выставкой количество портретов увеличивается.

«Родителям важно знать, что их дети не забыты, что память о них чтут и помнят», – отметила председатель СТОС микрорайонов №6 и №7 Лариса Орлова.

В течение двух дней для воспитанников детских садов и школьников микрорайонов №6, 7, 8 и 11 будут проводить экскурсии по выставке с рассказами о жизни, службе и подвигах нижнекамских бойцов.

