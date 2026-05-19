«Нижнекамцы вдохновляли на подвиги»: семьям бойцов СВО вручили награды

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске в торжественной обстановке вручили государственные награды семьям участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга. Церемония прошла в городском ЗАГСе. Ордена и медали родным бойцов передали депутат Государственной Думы РФ Олег Морозов, представители администрации и военного комиссариата.

В зале собрались матери, жены, братья и дети военнослужащих. Для многих этот день стал одновременно и моментом гордости за своих близких, и тяжелым напоминанием о невосполнимой утрате. Награды получили семьи тех, кто до конца остался верен воинской присяге и ценой собственной жизни защищал интересы страны.

Открывая церемонию, участники подчеркнули, что имена погибших бойцов навсегда останутся в памяти земляков.

«Люди, проявившие беспримерную храбрость и стойкость, защищавшие интересы нашего государства ценой собственной жизни, – их имена навечно вписаны золотыми буквами в историю нашего народа», – прозвучало в ходе мероприятия.

Военный комиссар Нижнекамска и Нижнекамского района Газинур Ситдиков отметил, что нижнекамские бойцы не раз показывали пример мужества на передовой.

«И каждый из них герой. По-другому они, наверное, не смогли поступить, потому что они нижнекамцы. Мы очень много отзывов получаем о том, что нижнекамцы повели за собой боевых товарищей, вдохновляли на подвиги», – сказал он.

Со словами поддержки к семьям погибших обратился депутат Госдумы Олег Морозов. Он подчеркнул, что память о павших должна стать нравственной опорой для живых.

«Мне бы очень хотелось, чтобы в память об этих людях у каждого из нас стало больше сил, больше мужества, больше веры, потому что они нам это завещали. Они во имя этого пошли на бой, они во имя этого пали. Поэтому давайте помнить их светло и отдавать дань», – отметил Морозов.

Заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина напомнила, что сохранить память о героях – общий долг всех жителей города.

«Человек жив, пока жива о нем память. Самое главное, что мы можем сделать для наших героев-земляков, конечно же, помнить о них», – сказала она.

Одной из тех, кто в этот день получил награду за своего сына, стала Раиса Пиранина. Ее сын Павел в июле 2022 года добровольцем отправился в зону специальной военной операции.

Он служил в батальоне «Алга», одним из первых выходил на боевые задания и за время службы был неоднократно отмечен государственными наградами.

По словам матери, почти два года семья жила в неизвестности после известия о том, что военнослужащий числится пропавшим без вести.

«Год и девять месяцев я ничего о нем не знала. Но потом пришло известие, что все-таки его нашли и он погибший. Как мама могу сказать о нем только самое хорошее. Но даже если не как мама – за время боевых действий это уже второй орден Мужества. Первый он получил одним из первых в батальоне „Алга“ еще в 2022 году. Потом была медаль „За боевые заслуги“, медаль Жукова перед тем, как идти в последний бой. Теперь это орден Мужества, но уже посмертно. Я горжусь своим сыном», – поделилась Раиса Пиранина.

Всего в этот день семьям военнослужащих передали два десятка государственных наград. Завершилась церемония минутой молчания. Под мерные удары метронома собравшиеся вспоминали своих сыновей, мужей, братьев и отцов – тех, кто до конца остался на защите Родины и мирного неба.