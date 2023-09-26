Россельхознадзор РТ: Не нашли ни одной чайки, у которой бы подтвердился грипп птиц

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане не был выявлен птичий грипп у павших чаек. В других местах вирусом этом году в основном заражались именно эти птицы, причем происходила их массовая гибель. Об этом рассказал руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев.

«Татарстан это миновало. Мы не нашли ни одной чайки, у которой бы подтвердился этот диагноз», — сообщил спикер.

В мае в России выявили более 20 случаев гриппа птиц в популяции диких чаек. Из-за угрозы заноса заболевания в Татарстан специалисты Управления Россельхознадзора летом начали объезжать районы республики, чтобы найти и обследовать павших чаек. «Всю республику объехали, охотники подключились», — отметил Галеев.

На сегодня в России выявлены 73 вспышки гриппа птиц.