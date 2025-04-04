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Общество 4 апреля 2025 18:25

Россельхознадзор по РТ призвал татарстанцев кремировать умерших питомцев

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Новые правила, запрещающие самостоятельное захоронение домашних животных, вступили в силу в России этой весной. Порядок действий в случае смерти или гибели домашнего животного «Татар-информу» объяснила начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по РТ Мария Грибанова.

«Первое, что нужно сделать, – сообщить о смерти питомца ветеринару, обратиться в ближайшую ветклинику или вызвать специалиста на дом. Ветеринар осмотрит тело животного, поставит диагноз – по какой причине животное умерло. Это нужно, чтобы исключить особо опасные заболевания», – сказала она.

Во-вторых, нужно обратиться в специализированную организацию для проведения кремации. «Кремация – наиболее доступный и цивилизованный способ похоронить питомца в настоящее время», – подчеркнула Грибанова.

О том, как правильно захоронить домашнее животное, читайте в материале «Татар-информа».

#домашние животные #крематорий для животных #Управление Россельхознадзора по РТ
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