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Ру Тат
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Сельское хозяйство
21 февраля 2022  13:16
Наталья Рыбакова

Россельхозцентр по РТ объяснил, при каких условиях полям грозит нашествие мышей

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Снежная и теплая зима в Татарстане способствовала активному размножению вредителей полей – мышевидных грызунов, которые при определенном стечении обстоятельств могут создать угрозу посевам. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила замруководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Любовь Занина.

«Если снег сойдет быстро, то в низинных местах может наблюдаться гибель мышей. Если же сход снега будет постепенным, то опасности для них не будет. Если весной не будет гибели мышевидных грызунов, то мы будем наблюдать увеличение их численности после схода снега. Мышевидные грызуны представляют угрозу для озимых культур», – сказала она.

После схода снега мышевидным грызунам нечего есть, и они начинают питаться листьями озимых, нанося им вред. По словам специалиста, саранча пока «находится в депрессии», увеличение численности этих вредителей не наблюдается, опасности для будущего урожая они не представляют.

 

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