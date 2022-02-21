«Нашествие мышей и снежная плесень»: как повлияет мягкая зима на урожай в Татарстане?

Щедрой на обильные снегопады оказалась эта зима. В некоторых районах Татарстана к середине февраля осадки перевыполнили сразу две февральские нормы. Когда закончатся снежные штормы, как высокий снежный покров и теплые погодные аномалии влияют на состояние озимых, узнала корреспондент ИА «Татар-информ».

Последний месяц зимы «порадовал» татарстанцев целой серией снегопадов Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Циклон с Атлантики принесёт в феврале мартовское тепло»

Последний месяц зимы «порадовал» татарстанцев целой серией снегопадов. После короткой передышки в Казань надвигается очередной циклон с Северной Атлантики, он несёт обильные осадки. В ближайшую декаду температура в городе будет на 8 градусов выше нормы. Об этом предупредил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«К нам приближается очередной циклон, к концу недели выпадут осадки. Все циклоны приходят с Северной Атлантики. Обстановка на территории республики определяется циклонической активностью и атмосферными фронтами. Один циклон уходит, а другой приходит», - сказал он.

Согласно данным заведующего метеостанцией КФУ Сергея Дмитреева, высота снежного покрова на метеоплощадках КФУ в Казани составляет 68 см, что выше нормы. В норме за февраль в городе обычно выпадает 37 мм осадков. На сегодняшний день выпало более 46 мм осадков. Норма по осадкам и высоте снежного покрова за первую половину февраля уже перевыполнена, считают эксперты КФУ.

В конце февраля циклон принесёт к нам мартовскую погоду. Прогнозируются снег с дождем, оттепель, южные потоки Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

В ближайшую декаду погода в городе будет аномально тёплой. В норме среднесуточная температура сейчас должна составлять 10 градусов со знаком «минус».

«В конце февраля циклон принесёт к нам мартовскую погоду. Прогнозируются снег с дождем, оттепель, южные потоки. К нам идёт циклон с Северной Атлантики. Мы находимся на периферии этого циклона, центр которого над Балтийским морем. В циклоне развиты фронтальные системы», - добавил Переведенцев.

То, что в столице Татарстана в последних числах февраля ещё выпадут сильные снегопады, весьма сомнительно, поскольку в дневные часы ожидается плюсовая температура. А это значит, что будет снег с дождём, отметил профессор КФУ.

«Эта зима вошла в тройку самых снежных»

Эта зима в Казани ещё не успела завершиться, но уже вошла в тройку самых снежных за последние 22 года.

Зима в Казани ещё не успела завершиться, но уже вошла в тройку самых снежных за последние 22 года Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«В 2011 году за всю зиму в городе выпало 287 мм осадков, это рекорд. Тогда высота снежного покрова была 88 мм из-за частых оттепелей. На втором месте рейтинга находится 2019 год, когда выпало 197 мм осадков, а высота снежного покрова достигала 73 см», — проинформировал профессор КФУ.

Для сравнения, в этом году к середине февраля в столице Татарстана выпало 149 мм снега, а высота снежного покрова достигла 68 мм. Однако зима ещё не закончилась, снег ещё будет, и рейтинг окончательно сформируется по итогам месяца. Стоит отметить, что в истории метеонаблюдений Казани были годы, когда высота снежного покрова составляла от 10 до 100 см.

В нашей полосе март, по сути, тоже является зимним месяцем, снег сходит обычно в конце первой декады апреля. Согласно данным находящейся в центре Казани метеостанции «Казань-университет», в первый месяц календарной весны в норме среднемесячная температура в городе составляет —4,2 градуса, а среднемесячная норма осадков — 34 мм. По данным метеостанции «Казань-опорная», которая находится в Приволжском районе, осадков в марте в городе обычно выпадает чуть меньше, на уровне 27 мм.

Юрий Переведенцев: «В первый месяц весны иногда случаются снегопады. Все зависит от циркуляции воздушных масс и того, откуда они пришли» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«В марте выпадает наименьшее количество осадков по сравнению со всеми другими месяцами года. Однако в первый месяц весны иногда случаются снегопады. Все зависит от циркуляции воздушных масс и того, откуда они пришли. Если весна будет ранней, то возможны дожди. Если на нас подействует Сибирский антициклон, то будет сухая погода, днём солнце, а ночью — морозец. Если влияние окажут западные процессы и Северная Атлантика, то осадки будут в виде дождя или дождя со снегом». — отметил Юрий Переведенцев.

«При «дружной» весне весь запас влаги может уйти в реки»

С одной стороны обильные осадки зимой должны благоприятно сказаться на влажности почвы, и, следовательно, на урожае. Однако, как выяснилось, глубокий снег может послужить причиной для развития некоторых негативных факторов. Как снежная зима повлияла на состояние озимых? С этим вопросом корреспондент ИА «Татар-информ» обратилась к экспертам.

«Результаты определения жизнеспособности озимых зерновых культур показали, что перезимовка их протекает, в основном, благополучно, содержание сахаров в узлах кущения от 24% до 31%. Это хороший показатель для перезимовки. Высота снежного покрова по данным ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» в среднем по республике составляет 53 см, глубина промерзания почвы – около 59 см. Высота снежного покрова отрицательно не влияет на урожай, но это зависит от того, какая будет весна», — сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

При резкой весне весь запас влаги может уйти в реки, вместо того, чтобы пополнить запасы продуктивной влаги почвы Фото: © ИА «Татар-информ»

Основные погодные факторы, влияющие на урожай, — влага и температура. Выдавшаяся мягкая зима отрицательно не влияет на урожай, все зависит от весны, считают специалисты министерства. При «дружной» или резкой весне весь запас влаги может уйти в реки, вместо того, чтобы пополнить запасы продуктивной влаги почвы для формирования урожая.

Заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Любовь Занина тоже обратила внимание на тот факт, что первая декада февраля отмечается большим выпадением осадков в виде снега. Согласно ее данным, высота снежного покрова увеличилась где-то на 35 см. На большей части республики она составила 40—46 см в среднем, а в большинстве районов предкамья — 70-85 см при норме 20-37 см.

«Мы еженедельно обследуем состояние озимых культур. Буквально на этой неделе брали монолиты для определения жизнеспособности растений. Особой тревоги нет. Гибель озимых культур наблюдается в пределах естественного отбора — до 8% при допустимой норме естественного отмирания до 10%. Зафиксирован максимальный показатель в 8,3% в Менделеевском районе», — сказала собеседница.

Болезни выпревания могут развиваться после схода снега Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Если таять снег будет медленно, возникнет опасность гибели растений»

Высокий снежный покров и сравнительно невысокие температуры по словам эксперта «создают высокий температурный режим на глубине залегания узла кущения до «минус» 3-5 градусов». Это служит причиной повышенного расхода сахаров в растениях и они начинают ослабевать.

«В нескольких районах — Агрызском, Лаишевском, Рыбно-Слободском и Тетюшском достигнуты критерии опасного явления в сочетании высокого снежного покрова и высокой температуры почвы. Это может привести к выпреванию озимых культур, то есть к появлению болезней выпревания. В республике распространены снежная плесень и склеротиниоз», — подчеркнула Занина.

Спикер пояснила, что идёт интенсивный расход питательных веществ при дыхании растений. Ведь на уровне узла кущения температура почвы сравнительно высока для февраля. Содержание сахаров пока в пределах нормы, но если такая погода сохранится, растения ослабнут к весне. Болезни выпревания будут развиваться после схода снега.

«Ежегодно мы наблюдаем такие явления в низинных местах, возле лесополос, где весной происходит застой воды. В 2011 году отмечали усиленное развитие снежной плесени и слеротениоза. Года три—четыре назад это повторилось. Нужно быть готовыми к этому и ранней весной проводить такие мероприятия, которые позволят укрепить растения. Это внесение минеральных удобрений, боронование», — отметила специалист ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от весны и прохождения таяния Фото: © ИА «Татар-информ»

Она также добавила, что большой ледяной корки в районах не наблюдается. Так, в Азнакаевском районе ее толщина составляет до 2 см и это не опасна для растений.

«Опасна высота снежного покрова. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от весны и прохождения таяния снега. При его быстром таянии растения мало будут подвержены болезням выпревания. Если таять снег будет медленно, то возникнет опасность гибели растений», - добавила Занина.

«Мышевидные грызуны представляют угрозу для озимых культур»

А вот для вредителей полей — мышевидных грызунов такая погода никакой опасности не представляет, они хорошо зимуют под снежным покровом и активно размножаются. Если снег сойдёт быстро, то в низинных местах может наблюдаться гибель мышей. Если же сход снега будет постепенным, то опасности для них не будет.

«Если весной не будет гибели мышевидных грызунов, то мы будем наблюдать увеличение их численности после схода снега. Мышевидные грызуны представляют угрозу для озимых культур. После схода снега им нечего есть и они начинают питаться листьями озимых, нанося им вред», — сообщила спикер.

После схода снега мышевидным грызунам нечего есть и они начинают питаться листьями озимых, нанося им вред Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По словам специалиста, саранча пока «находится в депрессии», увеличение численности этих вредителей не наблюдается и опасности они для будущего урожая не представляют.

«Мы проводим ежегодно мониторинг полей на наличие саранчовых вредителей. Экономический порог вредоносности они не превышают. Проверяли осенью пастбища, многолетние травы на наличие кубышек, они не обнаружены», — сообщила представитель ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ.

При этом активное развитие вредителей наблюдается в южных регионах России. В целом зима была сравнительно неплохой, климатические условия были благоприятными, заключила Любовь Занина.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»