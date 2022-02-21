Россельхозцентр по РТ назвал районы Татарстана, где озимым угрожает снежная плесень

Высокий снежный покров и сравнительно невысокие температуры этой зимой в Татарстане создают высокий температурный режим на глубине залегания узла кущения. Это служит причиной повышенного расхода сахаров в озимых растениях, и они начинают ослабевать. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила замруководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Любовь Занина.

«В нескольких районах – Агрызском, Лаишевском, Рыбно-Слободском и Тетюшском – достигнуты критерии опасного явления в сочетании высокого снежного покрова и высокой температуры почвы. Это может привести к выпреванию озимых культур, то есть к появлению болезней выпревания. В республике распространены снежная плесень и склеротиниоз», – подчеркнула она.

Спикер пояснила, что идет интенсивный расход питательных веществ при дыхании растений. Ведь на уровне узла кущения температура почвы сравнительно высока для февраля. Содержание сахаров пока в пределах нормы, но если такая погода сохранится, растения ослабнут к весне. Болезни выпревания будут развиваться после схода снега.