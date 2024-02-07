Росрыболовство предложило помочь Японии в спасении косаток, застрявших во льдах

Россия готова помочь Японии в спасении косаток, застрявших среди дрейфующих льдов у побережья острова Хоккайдо. С таким предложением Росрыболовство обратилось к японскому Минсельхозу, сообщается в телеграм-канале ведомства РФ.

В направленном письме отмечается, что российские специалисты обладают достаточными знаниями, чтобы оказать помощь попавшим в ловушку млекопитающим, которые занесены в Красную книгу.

Ранее желание помочь высказало и посольство России в Японии, однако в Токио не дали никаких комментариям конкретным шагам, предложенным российской стороной.