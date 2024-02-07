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Общество 7 февраля 2024 09:03

Росрыболовство предложило помочь Японии в спасении косаток, застрявших во льдах

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Россия готова помочь Японии в спасении косаток, застрявших среди дрейфующих льдов у побережья острова Хоккайдо. С таким предложением Росрыболовство обратилось к японскому Минсельхозу, сообщается в телеграм-канале ведомства РФ.

В направленном письме отмечается, что российские специалисты обладают достаточными знаниями, чтобы оказать помощь попавшим в ловушку млекопитающим, которые занесены в Красную книгу.

Ранее желание помочь высказало и посольство России в Японии, однако в Токио не дали никаких комментариям конкретным шагам, предложенным российской стороной.

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#помощь #спасение #Росрыболовство #Япония
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