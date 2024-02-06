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У побережья Хоккайдо около десяти косаток застряли в дрейфующих льдах
Около десяти косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах рядом с побережьем северного японского городка Раусу, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что косатки застряли на отдалении около километра от берега и из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь.
По словам очевидцев, в ловушке также оказались несколько детенышей.
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